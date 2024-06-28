Hepsi’nin Yasemin’i Gülçin Ergül ile yollarını ayırdı

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Hepsi’nin Yasemin’i Gülçin Ergül ile yollarını ayırdı

Yasemin Yürük, Hepsi grubundan arkadaşı Gülçin Ergül ile iplerin tamamen koptuğunu söyledi.

Bir döneme damda vuran ünlü kız grubu Hepsi'nin eski üyelerinden Yasemin Yürük, uzun süredir aralarının bozuk olduğu Gülçin Ergül ile ilişkisinin sona erdiğini açıkladı.

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Yürük, Ergül ile aralarındaki ilişkinin artık geri dönüşü olmadığını belirterek, "Bir daha konuşmayı düşünmüyorum" dedi.

Yıllar boyunca sahne arkasında ve özel hayatta birlikte zaman geçiren grup üyelerinin diğer bir üye olan Gülçin Ergül ile arasındaki kopuş, uzun süredir gündemdeydi.

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Yasemin Yürük, sonunda sessizliğini bozarak Gülçin Ergül ile aralarındaki anlaşmazlığı ve ilişkilerini noktalama kararını net bir şekilde duyurdu.

Yürük, “Onunla konuşmadım, kendisiyle bundan sonra da konuşmayı düşünmüyorum. Bence ego, insanın düşmanıdır. İnsanlar işlerini yapmak istiyorsa kendi yollarıyla ilerlemesini öneriyorum. Benim ve arkadaşlarımın, dostlarımın yaptığı gibi. Kendisine başarılar diliyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor” ifadelerini kullandı.

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