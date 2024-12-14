'Her an 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir'. Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı

Ege Denizi ve Çanakkale’deki depremler, beklenen büyük Marmara depremiyle ilgili endişeleri yükseltti. Beklenen Marmara depremiyle ilgili konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, NOW TV’de yaptığı açıklamada, "Ortalama 7.5 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Görür, yaşanan son depremlerle ilgili, "Tabii bunlar küçük depremler. 4 büyüklüğünün altındaki depremler için genelde bir değerlendirme yapmayı gereksiz buluyoruz" ifadelerini kullanarak, Eceabat’taki depremin yerinin dikkat çekici olduğunu belirtti. Görür, Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunda özellikle Marmara bölgesinde bir deprem beklediklerini de belirtti.

"7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

"Adalar Fayı ve Kumburgaz Fayı üzerinde bir deprem bekliyoruz" ifadelerini kullanan Görür, Marmara fayının doğusunda Adalar Fayı, batısında ise Kumburgaz Fayı ve Tekirdağ kolunun bulunduğunu belirtti.

Görür, "Yüzde 47 ihtimalle 7.5 büyüklüğünde bir deprem olması olasılığı çok fazla" diyerek, bu olasılığın 1999’dan bu yana her an gerçekleşebileceğini ifade etti.

"DEPREMİN OLACAĞI KESİN"

Görür, deprem olasılığının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Bu depremin olacağı kesin, bir fikir değil" ifadelerini kullandı. Marmara Denizi'nin batısında, 1912 ve 1999 Kocaeli depremleri arasında kalan bölgede, her 250 yılda bir büyük deprem üretilmesi gerektiğini belirtti ve 2016 yılına işaret etti.