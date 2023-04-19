Her derde deva. Bağışıklığı güçlendiriyor. Kanser hücrelerini yavaşlatıyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan çörek otunun faydaları dikkat çekti.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI

-Zayıflatıcı yararından mide bulantısına, diş ağrısını geçirmesinden kolesterolü düşürücü etkisine yararı olan Çörek otu, halk arasında her sıkıntıya şifa olarak kabul edilmektedir.

-Çörek otu romatizmaya ve eklem ağrılarına da iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra yaraları iyileştirir ve kabızlığı giderici etkisi de bulunmaktadır.

-Çörek otu, yıllar boyunca tıbbın en önemli bitkilerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok sağlık problemine iyi gelen bu şifalı bitki hala yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

-Baş ağrısı sıkıntısı çeken kişilere iyi gelir, bağırsak kurtlarını azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Sindirim sistemini gevşetir, gaz giderici etkinliği vardır. Kabızlığı azaltır, dizanteriye karşı yarar sağlar.

-Hemoroiti iyileştirici etkinliği taşımaktadır. Burun tıkanıklığını azaltır ve giderir, astım alerjik reaksiyon hastalıkların tedavisinde yararlıdır.

-Bronşit ve öksürüğe faydalı gelir, özel olarak nezle, grip için önemli bir etkisi vardır. Ateş düşürmeye yardımcı olur, amfizem rahatsızlığının etkisini azaltmak için kullanılabilir. Kan basıncı ve yüksek tansiyonu genel anlamda hipertansiyonu düşürür.

-Kolesterolü düşürücü yararı da vardır ve kolesterolü düzenler. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır ve hastalıklara karşı direnç sağlar.

-Diş ağrısı çeken kişilerin ağrılarını geçirmeye yardımcı olur. Eklem ağrısı çeken kişilere ve romatizmaya problemine iyi gelir. Uyku problemi çeken kişilerde şifayı çörek otunda bulabilir.

KANSERLE BÖYLE SAVAŞIYOR

Bütün gelişmeler, bilim camiasının dikkatini çekmiş ve bu konuyla ilgili çalışmalara da hız verildiği bildirildi.

Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen ön verilerle kanser tedavisinde ne kadar önemli olduğu tespit edilmiş, daha da önemlisi çörek otunun kanser oluşumunu da önlediğine dair bilimsel veriler çalışmalarda gösterilmiştir. Bunun yanında herhangi bir toksik etkiye de rastlanmamıştır.

Yapılan yeni çalışmalar, literatürdeki bilgiler dışındaki hangi hastalıklarda da etkili olduğunu tespit konusunda ve çörek otunun hücresel düzeyde hangi mekanizmalarla tümör hücrelerini yok ettiği ve kanser oluşumunu önlediğini tespit etmeye yönelik olmaktadır.

ÇÖREK OTU NASIL KULLANILIR?

Uzmanlar, çörek otunun öğütülmüş durumda alınmasını öneri olarak vermektedir. Bunun sebebi öğütülme işlemi sırasında içerisinde çörek otunun içerisinde bulunan yararlı yağlar uçar. Bu sebeple de çörek otunu tohum durumunda almak daha doğrudur.

Çörek otu, poğaçada, börekte, kurabiye ve salatada kısacası pek çok yerde kullanılabilir. Bunun yanı sıra çörek otunu düzenli bir biçimde tüketmek amacıyla kahvaltıdan ve yemekten yaklaşık bir ile bir buçuk saat önce, bir tatlı kaşığı çörek otu çiğneyebilirsiniz. Çörek otu tüketimi bilinçli bir biçimde yapılmalıdır. Aşırı olarak yapılan tüketimi insan sağlığına zarar vereceği için kontrollü biçimde tüketmek gerekir. İlk kez çörek otu tüketecek olan kişiler günde 3 defa bir çay kaşığı kadar tüketim yapabilirler.