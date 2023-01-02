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Bir ağaç 200 kilo meyve veriyor kilosu 20 TL'den satılıyor

Mersin'de kentin ismiyle de bilinen 'murt' veya 'hambales' meyveleri tek tek toplanarak satışa sunuluyor. Bir yetişkin ağaç 200 kilo meyve verirken, kilosu 15 ile 20 TL arasında satılıyor.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:17
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Her derde deva. Bir ağaç 200 kilo meyve veriyor kilosu 20 TL'den satılıyor

Bir ağaç 200 kilo meyve veriyor kilosu 20 TL'den satılıyor
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İHA'nıan haberine göre, Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de iklimi nedeniyle farklı ürünler de yetişiyor. Akdeniz iklimine uygun olarak yetişen meyvelerden biri de Mersin olarak bilinen murt veya hambales olduğu aktarıldı. 

Daha önce ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişmesiyle bilinen murt meyvesi, artık birçok bahçede de yer almaya başladı. Özellikle üreticiler bahçelerinin kenarlarına ya alternatif olarak ya da yemelik olarak murt ağacı dikiyor. 

Ocak ayı sonuna kadar hasadı sürecek olan meyve bu aylarda toplanarak pazarlarda veya marketlerde satışa sunuluyor. Kilogram fiyatı 15-20 TL arasında olan meyveyi sağlık açısından faydasını bilenler almadan gitmiyor.

ŞİFA DEPOSU

Antiseptik özelliğe sahip olduğu öğrenilen meyvenin vücudu mikroplardan arındırarak enfeksiyonlu hücrelerin yok olmasını sağladığı gibi doğal bir balgam sökücü de olduğu ifade ediliyor.

Özellikle kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltan, varis sorunlarını en aza indirdiği öğrenilen meyvenin mide hastalıklarına iyi geldiği gibi akciğer iltihaplanmasından egzamaya kadar iyileştirme etkisine sahip olduğu biliniyor.

Özellikle kış mevsiminde taze taze tüketilen meyvenin grip gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarında iyileştirmeyi hızlandırdığı gibi vücut direncini de kuvvetlendirdiği aktarıldı. 

A vitamini bakımından da oldukça zengin olan meyvenin, göz yorgunluklarına iyi gelirken, görme problemlerine karşı da olumlu etkileri olduğu, ayrıca kolesterol ve şekeri dengelemeye de bir olduğu dile getiriliyor.

KİLOSU 20 TL

Murt dedikleri ürünün hasadını yaptıklarını belirten üretici Bedrettin Sezer, "Genç bir ağaç 100 kilogram kadar, yetişkin ağaç ise 200 kilogram kadar meyve verebiliyor. Kalp dostu diye biliniyor, şekere ve sindirim sistemine faydası var. Güzel, tatlı bir bitki" dedi.

Şu anda kilogram fiyatının 15-20 TL aralığında olduğunu kaydeden Sezer, "Bu ürünün ilacı gübresi yok. Fazla bir masrafı olmadığı için üretilebilir bir ürün. Genelde bahçesi yok, yemelik olarak dikiliyor. Bizim bölgede de sevilen bir bitki" ifadelerini kullandı.

 

 

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