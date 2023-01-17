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Fahiş aidat zamlarına tencereli tavalı protesto

İstanbul Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece'deki bazı sitelerde yapılan fahiş aidat zamları site sakinlerini kızdırdı. Zamlar geceleri tencere ve tava çalınarak, protesto ediliyor.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 13:06
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Her gece eylem yapılıyor. Fahiş aidat zamlarına tencereli tavalı protesto

Fahiş aidat zamlarına tencereli tavalı protesto
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Site aidatlarının fahiş bir şekilde zam yapılması vatandaşların canını sıkıyor. Bazı bölgelerde yüzde 200'ün üzerinde zam yapıldığı iddia ediliyor. 

İstanbul Büyükçekmece'deki bir sitede yaşayanların bir kısmı aidatlara yüzde 200 zam yapıldığını öne sürerek eylem yaptı. Site sakinleri, yöneticilerin aldığı vekaletlerle genel kurul toplantıları yaptığını iddia etti,

'AİDATLARA YÜZDE 200 ZAMLANDI'

Büyükçekmece Hadımköy Yolu'ndaki bir sitede yönetim aidatlara zam yaptı. Site sakinlerinin iddiasına göre bazı aidatlar yüzde 200 zamlandı. Sİte sakinlerinden oluşan bir grup, zamları protesto etmek için eylem yaptı. Site sakinleri, yönetimde görev alan kişilerin bazı site sakinlerinden vekalet alarak 30 kişi yerine oy kullandığını öne sürdü. Toplanan gruptakiler yürüyerek 'Yönetim İstifa' sloganları attı, bazı site sakinleri de protestoya evlerinin balkonundan katıldı. Yönetim bugün kapalı olduğu için herhangi bir açıklama yapılmadı.

BÜTÇELER SANAL RAKAMLARLA ŞİŞİRİLİYOR

Bütçeler sanal rakamlarla şişiriliyor. İşte ona örnek olarak 5 kişinin çalıştığı bir sitede, kidem tazminatı için ayrılacak para 8 bin lira 12 ayla çarpılarak, 96 bin lira çıkarılıyor. Oysa kıdem tazminatında taban miktarı 10 bin 8 lira. Hadi asgari ücretin üzerinde bir ücret veriliyorsa bilemediniz kıdem tazminatı için ayrılacak ücret işçi başına 12 bin lira olsun. 5 kişiyi 12 bin lira ile çarptığımızda sonuç 60 bin lira çıkıyor. Oysa 96 bin lira ayrılıyor. Daire başına eşit bölünecek giderler böylece 36 bin lira fazlalaştırılıyor. Kalemler bunun gibi devam ediyor.

TENCERELİ TAVALI EYLEM

Site sakinlerini Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'taki sitelerde yapılan fahiş zamlar kızdırdı. Bu kızgınlık geceleri tencere ve tava çalınarak, yapılan protestolara dönüştü. 

 

 

 

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