Her gün buluşan kuğuların arasındaki teller kaldırılsın talebi sosyal medyada gündem oldu

Ankara'nın sevilen mekanlarından biri olan Kuğulu Park, hem doğal güzellikleri hem de park içinde yaşayan kuğularıyla biliniyor. Ancak, son zamanlarda parktaki kuğuların özgürlükleri konusunda tartışmalar yaşanmaya başladı. Park içerisindeki bazı alanları tellerle çevrili olan kuğuların, özgürce dolaşamadığı ve doğal yaşam alanlarından kısıtlandığı iddia ediliyor.

Bu duruma tepki gösteren park ziyaretçileri ve hayvanseverler, sosyal medyada "#AradakiTellerKaldırılsın" etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı.