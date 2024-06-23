Her gün buluşan kuğuların arasındaki teller kaldırılsın talebi sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Her gün buluşan kuğuların arasındaki teller kaldırılsın talebi sosyal medyada gündem oldu

Ankara'nın simgelerinden biri haline gelen Kuğulu Park'ta yaşayan kuğular için, park içerisindeki tellerin kaldırılması talebi gündeme geldi. Park ziyaretçileri ve hayvanseverler, kuğuların özgürce dolaşabilmesi ve daha iyi bir yaşam sürmesi için taleplerini dile getirdi.

Ankara'nın sevilen mekanlarından biri olan Kuğulu Park, hem doğal güzellikleri hem de park içinde yaşayan kuğularıyla biliniyor. Ancak, son zamanlarda parktaki kuğuların özgürlükleri konusunda tartışmalar yaşanmaya başladı. Park içerisindeki bazı alanları tellerle çevrili olan kuğuların, özgürce dolaşamadığı ve doğal yaşam alanlarından kısıtlandığı iddia ediliyor.

Bu duruma tepki gösteren park ziyaretçileri ve hayvanseverler, sosyal medyada "#AradakiTellerKaldırılsın" etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı.

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