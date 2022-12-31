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Her sabah poğaça ve simit yiyenler dikkat. Uzmanından kritik uyarı

Her sabah poğaça veya simit yiyenleri üzecek haber uzmanından geldi. İşte detaylar…

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 08:49
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Her gün poğaça ve simit yiyenleri üzecek haber uzmandan geldi

Her sabah poğaça ve simit yiyenler dikkat. Uzmanından kritik uyarı
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CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

Budak, dışarıdan alının Bİrçok yiyecekte margarin kullanıldığını açıklayarak, margarinin içeriğindeki trans yağ asitlerinin tehlikeli olduğunu belirtti.

EN TEHLİKELİ İKİLİ: POĞAÇA VE MEYVE SUYU

Kahvaltıyı geçiştirmek için tercih edilen poğaça ve hazır meyve suyu ikilisi hem obeziteye hem de birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Poğaçaların 1 adeti 400 kalori kadar enerji içerebilirken, hazır meyve sularının küçük bir kutusunda yaklaşık 6 çay kaşığı beyaz şeker oluyor. Her gün kahvaltıyı geçiştirmek için tüketilen poğaça ve hazır meyve suyu, 2 ayda fazladan 2.7 kilogram olarak vücutta depo ediliyor. Fazla şeker ve kalori alımına bağlı olarak karaciğer yağlanması, kalp ve damar hastalıkları, obezite, kanser, yüksek kolesterol ve tip-2 diyabet gibi hastalıkların riski artıyor.

1 ADET SİMİT 4 DİLİM EKMEĞE BEDEL

Kahvaltı genellikle tahıl ürünlerinin en çok tercih edildiği öğünlerden biridir. Tahıl tercihinizi lif oranı yüksek olan; tam buğdaylı, kepekli, çavdarlı ürünler yerine beyaz undan yapılan simit, poğaça, börek gibi ürünlerden yana yaptığınızda vücudunuz ihtiyacı olan lifi alamayabilir.

Buna bağlı olarak kabızlık, şişkinlik gibi sindirim sistemi problemleri görülebilir. Diğer bir yandan kahvaltıda 1-2 dilim ekmek yediğinizde ekmeğin lifli yapısı sayesinde doygunluk hissederken; 1 adet simit tükettiğinizde pek fazla doygunluk hissetmez hatta 1-2 saat sonra tekrar acıkırsınız. Tüm bunların yanında yediğiniz 1 adet simit 4 dilim kadar ekmeğin kalorisini içerir.

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Rintintin
31.12.2022 09:08
Eski bir market çalışanı olarak söylüyorum, Türk halkı yağ seçimi konusunda diz boyu cahilliğin tam ortasında... Raflardan her marka margarinin tüketim hızına yetişmek mümkün olmazdı.  
 
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