Her kan bağışı ormanda 3 fidana dönüşüyor

Birbirimize Candan Bağlıyız Samsun, Hedef 1919 Kan Bağışı Kampanyası bugün Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda start aldı. 24 Ağustos'a kadar sürecek kampanya kapsamında en az 1919 ünite kan bağışı hedefleniyor. Stantlar ve kan bağışı toplama araçlarının yer aldığı meydanda ayrıca bağışçılara çeşitli ikramlar ve hediyeler de veriliyor.

Kampanyanın önemi hakkında bilgi veren Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, "18-24 Ağustos 2025 tarihlerinde Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda her gün saat 09.30-20.30 saatleri arasında vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Bu kampanyadaki ana amacımız; kan bağışı gibi önemli bir konuda toplumda kan bağışını olan bilinci güçlendirmek ve çözüm odaklı katlımı teşvik etmek amacıyla Samsun Valiliğimiz himayesinde Samsun Büyükşehir Belediyemiz, ilçe kaymakamlıklarımız, ilçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve toplumun her kesimiyle beraber kan bağışı gibi önemli bir konuda farkındalık oluşturuyoruz. Biz kan bağışına uygun olan vatandaşlarımızı bu hafta süresince Cumhuriyet Meydanı'ndaki kan bağış noktamıza kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER KAN BAĞIŞI 3 FİDAN"

Yapılan her kan bağışının yaşam umudu olmasının yanı sıra ormanlarda 3'er adet fidana da dönüştüğüne değinen Dr. Muhsin Yıldırım, "Yapılan bağışlarla hem kana ihtiyaç duyan, sağlık kurumlarında tedavi gören 3 hastanın kan ihtiyacının karşılanmasında onlara umut olmaya hem de Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapmış olduğumuz, "Hastaya Kan, Ormana Can" sloganlı protokol çerçevesinde bağışta bulunan her vatandaşımız adına da doğaya 3 tane fidan armağan edilecek. Biz bu kampanyayla toplumda olan kan bağışı bilincini güçlendirmeye ve çözüm odaklı katılımı teşvik etmeyi amaçlamış bulunuyoruz. Tabii hedef 1919 dedik, Samsun için önemli bir tarih. Hedef olarak da bu tarihi anlamlı kılaraktan bir hedef koyduk. İnanıyoruz ki vatandaşlarımızın katılımlarıyla bu rakamın çok daha üzerinde bir kan bağışı kabul etmiş olacağız" diye konuştu.