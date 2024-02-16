Her koyun kendi bacağından asılır atasözünün anlamı nedir?

Her koyun kendi bacağından asılır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Her kişinin eylemlerinin sonuçlarına kendisinin katlanması gerektiğini belirtmek için kullanılan bir atasözüdür.

Başkalarının yaptıkları hatalar veya yanlışlar için cezalandırılamayacakları ifade edilir.

Kişinin kendi sorumluluklarını üstlenmesi gerektiği aktarılır.

HER KOYUN KENDİ BACAĞINDAN ASILIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ne için bu kadar dertleniyorsun ya, her koyun kendi bacağından asılır üzülme bu adam için yanarsa kendi yansın"