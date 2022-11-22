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Aboubakar'dan iddialı sözler. ''Her maç en az 2 golüm var''

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda bulunan Kamerun'un golcüsü Vincent Aboubakar Dünya Kupası'nda iddialı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:59
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''Her maç en az 2 golüm var'' Aboubakar'dan iddialı sözler

Aboubakar'dan iddialı sözler. ''Her maç en az 2 golüm var''
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2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya, Sırbistan ve İsviçre ile aynı grupta bulunan Kamerun'un hücum futbolcusu Vincent Aboubakar, iddialı açıklamalarda bulundu.

"ALAY ETMELERİNE ÜZÜLÜYORUM"
Dünya Kupası'nda gruptan çıkma ihtimalleri hakkında yapılan yorumları eleştiren Aboubakar, "Bazı Kamerunlu insanların Dünya Kupası'nda gruptan çıkma ihtimalimiz hakkında bizimle alay etmelerine üzülüyorum" dedi.

"EN AZ İKİ GOLÜM VAR"
Aboubakar, "Size buradan söylüyorum: 'Her maç en az 2 golüm var'. Bunu bir kenara yazın." ifadelerini kullandı.
Kamerunlu golcü, "Kamerun için hiçbir şeyin imkansız olmadığını göreceksiniz." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kamerun Milli Takımı ile 90 karşılaşmaya çıkan Vincent Aboubakar, toplamda 33 gol kaydetti.

 

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Bumin Kağan
22.11.2022 12:04
İngilizlerin korkulu rüyası bir takım Keşke İngiltere nin olduğu gurupta olsaydı  
 
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