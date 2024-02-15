Her mutfakta olan vücudu çökerten gıda ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Her mutfakta olan vücudu çökerten gıda ortaya çıktı
Rafine şeker, tatlılara lezzet katmak için kullandığımız ancak vücudumuza çok zararlı olan bir besindir. Uzmanlar, rafine şekerin her mutfakta bulunmasının endişe verici olduğunu ve sağlığımız için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Uzmanlara göre, sağlıksız beslenme pek çok hastalığın nedeni olabilir.

Sağlıksız beslenme denilince akla paketli ürünler gelse de, aslında her mutfağın olmazsa olmazı olan bir besin de sağlıksız beslenmenin kaynağıdır.

Bu besin, rafine şekerdir. Rafine şeker, vücudumuza hem fiziksel hem de zihinsel olarak zarar verir.

ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA SEBEP OLUYOR

Rafine şeker; Tip 2 diyabet, kalp hastalığı, karaciğer sorunu, Alzheimer hastalığı, depresyon, kaygı ve cilt problemleri gibi birçok kronik hastalığa yol açtığı biliniyor.

Rafine şeker ayrıca vücudun vitamin ve mineral alımını engelleyerek bağışıklık sistemini zayıflatıyor.

RAFİNE ŞEKER NEREDE SAKLI?

Rafine şeker, sofra şekeri, hazır reçel ve marmelat, ekmek mayası, hazır içecekler, hazır dondurmalar, konserve yiyecekler, soslar ve paketli ürünler gibi birçok gıdada bulunuyor.

Bebek mamalarında bile şeker olabiliyor. Bu nedenle gıda paketlerinin içindekiler bölümünü dikkatlice okumak gerekiyor.

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