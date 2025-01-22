Her odada farklı hayatlar kül oldu! İşte kabus otelinde adım adım acı detaylar...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bolu'da 76 kişiye mezar olan otelin yangın merdiveni ve kül olan odaları tek tek görüntülendi. Yangında hayatını kaybeden vatandaşların geri bıraktıkları eşyalar görüntülerde yer aldı. İşte o çok tartışılan yangın merdiveni ve hayatların söndüğü o odalar...

Bolu'da 76 kişiye mezar olan otelin yangın merdiveni görüntülendi. Bir diğer görüntüde ise ekiplerin tek tek odaları gezerek yaralı veya hayatını kaybedenleri aradıkları görülüyor.

otellll.jpgBolu'da 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı otelin çok tartışılan yangın merdivenleri görüntülendi. Yangın merdivenin binanın içinde olduğu görülüyor. Bir diğer görüntüde ise arama kurtarma ekiplerinin tek tek odaları gezdiği, yaralı veya hayatını kaybetmiş vatandaşları aramaları yer alıyor.

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Odalarda ise hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşların eşyaları yer alıyor. Bazı odalarda çocuk eşyaları dikkat çekiyor.

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Odaların bir çoğunda yanma olmadığı ancak yoğun duman sebebiyle isle kaplandığı görülüyor.

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