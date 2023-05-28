Her sandıktan skandal haberler geliyor. Sandıkta iki oy pusulası ile oy kullandı

Editör: Serkan Talan
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turu için sandığa gidiyor. Bu süreçte peş peşe sandık usulsüzlükleri gelmeye devam ediyor.
Şanlıurfa'da bir seçmenin 2 pusulada Erdoğan’a oy attığı görüntüler dikkat çekti.
Erdoğan’ın sesi ile yapılan müzik eşliğinde 2 pusulada Erdoğan’a oy attığı görüntüler kısa zamanda izlenme rekoru kırdığı görüldü.
Tepki çeken görüntüler sosyal medyada çokça paylaşıldı.
BİRÇOK USÜLSÜZLÜK HABERİ GELMİŞTİ
CHP’den milletvekili adayı olan Avukat Can Kamalı, Konya’da seçmene verilen pusuladan Erdoğan’a basılı oy çıktığını açıklamıştı.
Bursa’da yaşlı bir kadınla birlikte bir yakınını sokmak isteyen AKP’li sandık müşahidine, Türkiye Gönüllüleri müşahidi engel olunca saldırıya uğramıştı.
Artvin Hopa'da oy kullanılan okula bir vatandaşın "Reis" diye bağırarak girmesi üzerine gerginlik çıkmıştı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda seçim başlamadan tutanakların imzalatıldığı ortaya çıkmıştı. CHP'nin itirazı üzerine tutanaklar yakılarak imha edilmişti.