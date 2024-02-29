Her taraf baharı yaşarken o köyde kar 5 metreye ulaştı

Kaynak: İHA
Her taraf baharı yaşarken o köyde kar 5 metreye ulaştı
Yurdun dört bir yanına bahar mevsimi hakim olup cemrelerin hava ve suya düşmesi Erzurum’da etkisini gösteremedi. Düzyurt köyünde 3 metrelik kar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Erzurum’da önceki yılların aksine kar yağışı daha da az olurken Düzyurt köyünde durum Erzurum genelinin tam aksi yönünde.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 5 metrenin üzerinde seyretmesi hayatı olumsuz etkiliyor.

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İnsanların genelde tarım ve hayvancılık yaptığı köyde kış mevsiminde yağan kar, hayatı birçok noktada zorlaştırıyor.

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Kar kalınlığı yanı sıra havanında çok soğuk olmasından dolayı yaz aylarında bile birçok noktada kar görmek mümkün.

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Düzyurt köyü Türkiye'nin ve Erzurum’un 2 bin 405 metre ile en yüksek rakımına sahip yerleşim yeri olarak dikkat çekiyor. Aşkale'ye 19 kilometre mesafede olan köyde çok kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda sık sık aksamalar meydana geliyor.

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Vatandaşlar ise köy ile dış hayatın bağının kesilmemesi için yetkililerden köylerine verici yapılmasını talep ediyor.

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