Her tarafı sinekler bastı, esnaf isyan etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Her tarafı sinekler bastı, esnaf isyan etti

Bilecik'te son 5 yıldır görülmeyen sinekler, bu yıl özellikle kapalı pazarda fazlaca görülürken, esnafı da çileden çıkardı.

Bilecik'te son günlerde gündüzleri karasinek, geceleri sivrisinekler arttı. Vatandaşları çileden çıkaran durumun son örneği, her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesine kurulan kapalı pazarda yaşandı.

Pazar alanı adeta sinek istilasına uğradı, pazarcılar ve vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Bir mısır tezgâhındaki mısırların üzerinde onlarca sinek görüldü. Bir vatandaş, belediyenin gerektiği kadar ilaçlama yapmadığını ve TOKİ bölgesinde haftada bir geldiğini ifade etti.

Vatandaşlar kent merkezindeki mahallelere her sabah ve akşam ilaçlama yapılması gerektiğini ifade ederek, haftada 2 kere ilaçlama yapılmasına tepki gösterdiler.

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