Her tarafı toz bulutu kapladı: 6 katlı bina aniden çöktü

İlçenin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinden etkilenen 6 katlı binanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede orta hasarlı olduğu tespit edildi.

Öngörülen yasal süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alamayan bina için ağır hasarlıya dönmesiyle birlikte yıkım kararı verildi. Boşaltılan binanın yıkımı için ekipler çalışmaya başladı. İş makineleriyle yapılan kontrollü yıkım sırasında bina aniden çöktü. Binanın çökme anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevreyi toz bulutu sararken, binanın büyük bir gürültüyle çökmesiyle görüntülendi.