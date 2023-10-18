Her yenildiğinde cayır cayır yağ yakıyorlar. Mucize 10 besin ortaya çıktı

Editör: Ali Öncü

Diyet yapmak “kısıtlanmak” anlamına gelse de, gerçekte öyle olmadığı biliniyor. Günlük beslenmenize bazı gıdalar ekleyerek, tersine yağ yakmanızı kolaylaştırabileceği bildirildi.

Uzman Diyetisyen, yağ yakmanın en önemli formülünün yaşam tarzını değiştirmek olduğunu dile getirdi.

Yağ yakma sorunu: Vücuttaki yağ oranını düşürmek isteyenlerin karşılaştığı zorluklar ve denenen farklı çözümler ortaya çıktı.

Diyet yapmanın anlamı: Diyet yapmak, kısıtlamak değil, beslenmeye uygun gıdalar eklemektir.

Yağ yakıcı gıdalar: Yaşam tarzını değiştirmenin önemi ve yağ yakmaya yardımcı olan bazı gıdaların örnekleri.

İşte “yağ yakıcı” olarak bilinen gıdalar…

TARÇIN

Tarçın, kolayca tüketebileceğiniz ve kilo vermenize yardımcı olabilecek bir baharat. Tarçın, kan şekerini düzenleyerek insülin duyarlılığını artırabilir. Bu da iştah kontrolü sağlayarak aşırı yemek yeme sorununu önleyebilir ve ekstra kalori alımını azaltabilir. Journal of Nutritional Science and Vitaminology dergisinde 2012 yılında yapılan bir çalışma da, tarçının içindeki “sinnamaldehit” adlı bileşiğin karın bölgesindeki yağları eritmeye yardımcı olduğunu gösterdi.

ŞİLİ BİBERİ

Bu biber, yemeklere sadece lezzet katmakla kalmıyor, aynı zamanda içindeki “kapsaisin” adlı madde ile kilo vermeyi de destekliyor. Goodson, bu maddenin vücutta ısı üretimini artırarak “termojenez” adlı süreci başlattığını ve böylece metabolizmayı canlandırdığını belirtiyor. Bu da yağ yakımını hızlandırabilir. Düzenli olarak tüketildiğinde ise bu biber, karın bölgesindeki yağları azaltmaya yardımcı olabilir.

SİYAH FASULYE

Siyah fasulye, lif ve protein açısından zengin bir bakliyat. Bu da vücuttaki yağ oranını azaltmanın en iyi yollarından biri. Obesity dergisinde yayınlanan bir çalışma, günlük lif alımını artırmanın beş yıl içinde bel çevresini %4 oranında küçülttüğünü buldu.

SOMON

Somon, kilo vermek isteyenler için ideal bir besin. Hem protein hem de sağlıklı yağlar açısından zengin olan somon, vücuttaki yağ oranını düşürmeye yardımcı oluyor. Goodson, somonun iltihap önleyici özelliği sayesinde yağ yakımını kolaylaştıran bir etkiye sahip olduğunu söylüyor. Hindawi dergisinde yayınlanan bir çalışma da, somonda bulunan omega-3 yağ asitlerinin metabolizmayı hızlandırarak dinlenirken bile daha fazla kalori harcamanızı sağladığını ortaya koyuyor.

TAVUK

Tavuk, yüksek protein içeren besinlerden biri. Protein, tokluk hissini artırarak sindirim için daha fazla enerji harcanmasına neden olur. Beslenme Uzmanı Trista Best, proteinin “termik” etkisinin büyük olduğunu ve vücudun bu sayede sindirmek için daha fazla kalori yaktığını söyledi. Bu da yağ kaybına katkı sağlar.

GREYFURT

Yağ yakıcı besinler arasında greyfurt önemli bir yere sahip. Goodson, yemek öncesi greyfurt yemenin, kilo vermeye yardımcı olduğunu, iştahı baskılayabildiğini ve kalori alımını düşürebildiğini belirtiyor. Metabolism dergisindeki bir çalışmada, altı hafta boyunca her gün greyfurt yiyen katılımcıların, bel çevrelerinin bir miktar küçüldüğü görüldü. Ancak vücut ağırlığı veya tansiyon üzerinde bir değişiklik olmadı.

BADEM

Bademlerin de yağ yakmaya faydalı olduğu araştırmalarla destekleniyor. Nutrients dergisinde 2021’de yayınlanan bir çalışma, badem yemenin, vücut yağı ve toplam yağ miktarını azalttığını ortaya koydu. Birkaç yıl önce yapılan başka bir çalışma da, günlük badem tüketiminin, karın ve bacak bölgesindeki yağ seviyelerini düşürdüğünü gösterdi.

AVOKADO

Avokado, hem sağlıklı hem de yağ yakıcı bir meyve. Avokado, iştahı kontrol etmeye ve yağ yakımına yardımcı olan sağlıklı tekli doymamış yağlar ve lif içerir. Avokado tüketimi, tokluk hissini artırarak daha az kalorili gıdaların tüketimini azaltabilir. Nutrients dergisinde 2019 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre , avokado yiyen “sağlıklı kilolu” katılımcılar, avokado yemeyenlere göre daha az kilo aldılar.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağının sağlığa pek çok yararı olduğu uzun zamandır biliniyor. Sızma zeytinyağı, kalp hastalığı riskini, erken ölüm olasılığını azaltıyor ve kolesterolü iyileştiriyor. Ama aynı zamanda yağ yakmanıza da yardımcı oluyor. European Journal of Nutrition’da çıkan bir çalışmada, “fazla kilolu” kadınların sızma zeytinyağı içeren bir kahvaltı yediklerinde hem yağ oranlarının hem de tansiyonlarının düştüğü bulundu. Bu yüzden yemeklerde veya salatalarda zeytinyağı kullanın.

ISPANAK

Ispanak, vitamin ve antioksidan bakımından çok zengin bir besin. Ispanak yemenin, yağ yakmanızı kolaylaştırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış. Araştırmalar, “tilakoid” adlı bir madde içeren ıspanak özütlerinin, sağlığınıza pek çok katkısı olduğunu, bunların arasında yağ kaybının da olduğunu gösteriyor.