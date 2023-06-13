Her yıl 1,5 milyon çocuk ölüyor. Profesör uyarılarını sıraladı

Editör: Erkavim Yıldırım

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle çocuklarda ishallerde büyük artışlar olurken, uzmanlardan ailelere dikkat çeken uyarılar geldi.

Prof. Dr. Şanlıay Şahin, dünyada her yıl 1,5 milyon çocuğun ishalden hayatını kaybettiğini söyleyerek şu uyarıları yaptı:

“Her çocuk yılda ortalama 4 kez ishal atağı geçiriyor. İshal geçiren her 10 çocuktan biri hastaneye yatırılarak tedavi ediliyor. Bir aydan süren ishallerde altta yatan bir hastalık olabilir, onun için ileri tetkik ve tedaviler uygulanmalıdır”

Ayrıca Şanlıay Şahin şu uyarılarını yaptı:

"El hijyeni çok önemli. Bir aydan fazla süren ishallerde, ileri tetkik ve tedaviler uygulanmalıdır. Bizim en büyük beklentimiz tabi hastalık başlamadan, koruyucu önlemler almalıyız. Alacağımız basit ama önemli tedbirlerle bu tür hastalıklarla karşı karşıya kalmayız. Dalgınlık, uyku hali gibi bir şey başladıysa en yakın çocuk acile başvurulmalı."

İSHAL NEDİR?

İshal (diyare), yirmi dört saatte üçten fazla sulu dışkılama veya anne sütü alan bebeklerde her zamankinden daha sık ve sulu dışkılamadır. Bulaşıcı hastalıklar akut (aniden) ortaya çıkan ishal nedenleri arasında başta gelir.

İshalle birlikte çocuklarda kusma, karın ağrısı ateş de olabilir.

İSHAL (DİYARE) BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Sulu dışkı yapma

-Dışkılama sıklığının artması

-Dışkı miktarının artması

-Sümüksü ve/veya kanla karışık dışkı

-Kusma

-Karın ağrısı

-Huzursuzluk