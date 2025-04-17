Her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan turistik kente girişler artık ücretli

İtalya’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Venedik, aşırı turizmle mücadele için tartışmalı giriş ücreti uygulamasını yeniden hayata geçiriyor. Geçtiğimiz yıl 25 Nisan 2024’te başlayan ve Temmuz 2024’te sona eren 5 euroluk giriş ücreti, 18 Nisan 2025 itibarıyla geri dönüyor. Bu kez uygulama, son dakika günübirlik ziyaretçilere iki katı ücret getirerek dikkat çekiyor.

Venedik, dünyada büyük bir turizm destinasyonu olarak giriş ücreti alan ilk şehir unvanını geçen yıl kazanmıştı. 2024’teki 29 günlük deneme sürecinde, yaklaşık 440 bin günübirlik ziyaretçi kent merkezine giriş için ödeme yaptı ve şehir kasasına 2,4 milyon euroya yakın gelir bıraktı. Her ne kadar uygulama ziyaretçi sayısını azaltmada sınırlı bir etki gösterse de, Venedik yönetimi mali getiriden memnun.

SON DAKİKA PLANLARA YÜKSEK FİYAT

Bu yılki uygulamada bilet fiyatı standart 5 euro olarak devam edecek, ancak seyahatten üç gün önce satın alınmayan biletler için fiyat iki katına çıkacak. Ücret, çevrimiçi platformlar üzerinden kolayca ödenebilecek. Venedik’te geceleyen turistler, 14 yaş altı çocuklar, bölge sakinleri, kentte çalışanlar ve öğrenciler ise bu ücretten muaf tutulacak.

Venedik, her yıl yaklaşık 30 milyon turisti ağırlıyor. 2024’te tarihi kent merkezinde 3,9 milyondan fazla kişi konaklarken, günübirlik ziyaretçiler şehrin altyapısına ciddi yük bindiriyor. Giriş ücreti, hem bu yükü hafifletmeyi hem de kentin kültürel ve tarihi dokusunu korumayı amaçlıyor. Ancak uygulamanın, turizm gelirini artırmaktan çok tartışma yarattığı da bir gerçek.