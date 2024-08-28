Herkes binayı boşalttı, o hariç: Umurumda değil, artık patron benim

Kartal'da 6 katlı binanın 6'ıncı katındaki evin balkonu bir anda çöktü. Diğer komşuları binayı boşaltırken bir apartman sakini "Balkonun çökmesi umurumda bile değil. Buranın patronu artık benim" dedi.



Olay, İstanbul'un Kartal İlçesi, Petrol İş Mahallesi Beyaz Villa Sokak üzerinde gece saat 02.00'de meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre gece saatlerinde herkesin uyuduğu saatlerde 6 katlı bir apartmanın altıncı katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin sesiyle büyük korku yaşayan apartman sakinleri dışarıya çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen görevliler tarafından bariyerler ve emniyet şeridiyle güvenlik önlemleri alındı. Apartmanda oturan 2 ailenin yakınlarının yanına gittiği öğrenildi. Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.



"BALKONUN ÇÖKMESİ UMRUMUDA DEĞİL"

54 yıldır aynı binada yaşayan Erol Altan ise evini terk etmedi. Altan'ın, "Bir gürültü duyduk. Anladık ki balkon çökmüş. Ben korkmadım umurumda bile olmadı yani. Ancak korkan komşularım oldu. Daha da güzel oldu bu olay, ortalık sakinleşti. Sabah işe gidenler çok gürültü yapıyorlardı. Şimdi kimse yok binada, patron benim. Sakin bir şekilde yaşıyorum. Çok da memnun oldum bu işten" şeklindeki açıklamaları gülümsetti.