Herkes bu belediye başkan adayını konuşuyor. Sloganı gündem oldu

Bayraklı’nın dört bir yanına astığı afişlerle kararsız seçmenden oy isteyen Taşkıran'ın afişinde yazan sözler görenlerin oldukça ilgisini çekti.

Taşkıran aynı zamanda telefon numarasını da Instagram hesabından paylaştı.

Seçime çok az bir zaman kala belediye başkan adayları çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Adalet Partisi'nin Bayraklı Belediye Başkan adayı Avukat Buse Nur Taşkıran da bu adaylardan biri. Taşkıran'ın ilçenin her yanına astırdığı afişlerdeki sloganı sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

"ARADA KALMA YANIMDA KAL"

Taşkıran, Bayraklı'da astırdığı pankartlara "arada kalma yanımda kal" mesajını yazdı.

Taşkıran'ın genel seçimlerde Ata İttifakı’ndan seçime giren Adalet Partisi'nden Manisa milletvekili adayı olarak gösterildiği belirtildi.

TEK BİR TELEFONLA ULAŞILABİLECEK

Buse Nur Taşkıran, Instagram hesabından telefon numarasını paylaşma sebebini ise şöyle açıkladı:

"Tek başımıza idare edeceğimiz bir belediye değil, vatandaş ile beraber idare edeceğimiz bir belediye olmak istiyoruz. Bunun için ulaşılmaz değil, vatandaşın tek bir telefonla bire bir ulaşabileceği belediye başkanı olacağım."

Sosyal medyanın gündemine oturmasıyla dikkatleri üzerine toplayan Taşkıran'ın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor.