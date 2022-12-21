Erdoğan Asgari Ücreti bugünden açıkladı. Herkes bu cümlesini atladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı yaptı, ardından da Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yaptığı kısa açıklamada resmi teklifi ilettiklerini, bunun da 9 bin lira olduğunu söyledi. İşte açıklama bugün grup toplantısından çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM korudorlarında soruldu.

Bir gazetecinin “Asgari ücret 9 bin TL olur mu?” sorusunu yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:

- Bakanımla işveren sendikası başkanıyla oturulur konuşulur. Değerlendirmemizi yaparız inşallah hayırlı bir adım atar neticeye varırız.

-Öyle herkesin her söylediği ile adım atacak halimiz yok, çünkü bizim sırtımızda küfe var, sırtında küfe olmayanlar rahat konuşur, bizim sırtımızdaki 85 milyonun taşındığı bir küfedir.

– Bunların hepsini düşüneceğiz eğitimden sağlığa adaletten emniyete ulaşımdan alt üst yapı sorunlarına kadar, bunlar bir şeyle yapılacak değil mi sırtında küfe olmayanlar bol boy atıp tutuyorlar.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi ama satır araları asgari ücretle ilgili ipuçları saklı. Asgari Ücret, Erdoğan'ın verdiği yanıtla işçi sendikasının istediği rakam olmayacağı yorumları yapıldı. Kısacası Cumhurbaşkanı Erdoğan kısacası asgari ücretin ne kadar olacağın sözleriyle açıklamış gibi oldu.

İŞÇİ SENDİKASI NE İSTEDİ İŞVEREN SENDİKASI NE CEVAP VERDİ

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için dünkü toplantıda Türk-İş, 9 bin lira teklif etmişi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) kabul etmeyince de masadan kalkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer açıklamaları şöyle:

– 2023 yılı için 4.4 trilyon lira geliri, 3.8 trilyon lira gideri olan bir bütçeyi milletimize kazandırdık. Genel Kurul’da 12 gün boyunca süren oturumlarda birkaç tatsız görüntü dışında sonuçlanmasını sağlayan vekillere teşekkürlerimi sunuyorum.