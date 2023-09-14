Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 ülkeye yeni büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Varşova Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp Denktaş, Rabat Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Bujumbura Büyükelçiliğine Alp Işıklı atandı.

EGEMEN BAĞIŞ’IN GÖREV YERİ DEĞİŞMEDİ

17-25 Aralık sürecinde Reza Zarrab’dan rüşvet aldığı iddiaları sonrası dönemin Avrupa Birliği Bakanı olan Egemen Bağış, görevden alındı.

Ancak, 2019 yılında Çekya'ya Prag Büyükelçisi olarak atandı ve bu atama uzun bir süre gündem yarattı.

Bugün itibarıyla 5 büyükelçinin görev yeri değişmesine karşın 4 yıldır büyükelçilik görevine devam eden Egemen Bağış, yine görevinde kaldı.

“BAKARA MAKARA”

Bağış’ın ses kayıtlarındaki "Her cuma bir ayet sallıyorum, bakara makara" sözleri hala akıllarda kalan skandallar arasında.

17 - 25 ARALIK OPERASYONU

Egemen Bağış, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında "rüşvet ve nüfuz ticareti" suçlarını işlediği iddiasıyla" hakkında soruşturma açılan 4 bakan arasında yer aldı ve Avrupa Bakanlığı görevinden alındı. Hakkında ceza soruşturması açılabilmesi için diğer partiler tarafından TBMM'ye fezlekeler sunuldu. Mecliste 5 Mayıs 2014 tarihinde bu amaçla kurulan komisyon 5 Ocak 2015'e kadar çalışmalarını sürdürdü ve bakanların Yüce Divan'a gönderilmemesi yönünde karar aldı.

Komisyonun kararı tavsiye niteliğinde olduğundan, nihai karar için 20 Ocak 2015'te TBMM Genel Kurulu'nda oylama yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda 245 kabul oyuna karşılık 255 ret oyuyla Egemen Bağış'ın Yüce Divan'a gönderilmesine dair önerge reddedildi. Oylamada 7 milletvekili çekimser kaldı, 6 boş oy verilirken, 4 milletvekili geçersiz oy kullandı.