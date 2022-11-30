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Hailey Baldwin hastalığını açıkladı. Herkes hamile sandı ama gerçek başka çıktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evli olan manken Hailey Baldwin’in bebek beklediği iddialarına sosyal medyada fotoğrafla cevap verdi. 26 yaşındaki model, karın şişliğinin sebebinin hamilelik değil, yumurtalık kisti olduğunu söyledi. 

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 11:15
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Herkes hamile sandı ama gerçek başka çıktı. Hailey Baldwin hastalığını açıkladı 

Hailey Baldwin hastalığını açıkladı. Herkes hamile sandı ama gerçek başka çıktı
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Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, model Hailey Baldwin ile 2018'de sürpriz bir şekilde evlenmişti. Mutlu birliktelikleri süren çiftin bebek beklediği iddia edilmişti. Dedikoduların ardından Hailey Baldwin, açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından ayna karşısında çekilen fotoğrafını yayınlayan Baldwin, karnındaki şişlik sebebiyle kendisinin insanlar tarafından hamile zannedildiğini ancak bunun doğru olmadığını söyledi.

"ACI VERİCİ, AĞRILI VE MİDEMİ BULANDIRIYOR"

Yumurtalıklarında elma büyüklüğünde bir kist olduğunu açıklayan ABD'li model, "Karnımdaki bir bebek değil" diyerek, durumunu "Acı verici, ağrılı ve midemi bulandırıyor" sözleriyle ifade etti.
Bu nedenle şişkin olduğunu belirten Hailey Baldwin, ayrıca yumurtalıklarındaki kistin kramplara neden olduğunu ve duygusal hissettiğini söyledi.

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