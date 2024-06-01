Herkes kontrol etsin: Ödemeler hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, tarımsal faaliyetlerin teşvik edilmesi amacıyla toplamda 30 milyon 54 bin Türk Lirası değerindeki ödeme, çiftçilerin kullanımına sunulacak.

Detaylandırılan ödeme planında, hububat, baklagil ve dane mısır üreticilerine 14 milyon 57 bin lira destek sağlanırken, kırsal kalkınmayı hedefleyen yatırımlar için 9 milyon 600 bin 200 yüz lira ayrıldığı belirtildi. Ayrıca, sertifikalı tohum kullanımını özendirmek amacıyla 5 milyon 900 dört bin 44 lira destek ödemesi yapılacak.

Mazot ve gübre giderlerinin hafifletilmesi için de 492 bin 756 lira ayrıldığı kaydedildi. Bakanlık, bu ödemelerin tarım sektörünün sürdürülebilirliği ve çiftçilerin ekonomik refahı için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, tarımsal üretimin desteklenmesinin devlet politikası olarak süreceğini ifade etti.