Herkes merakla GTA 6’yı beklerken büyük sızıntı ortaya çıktı

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Herkes merakla GTA 6’yı beklerken büyük sızıntı ortaya çıktı
Herkes merakla GTA 6’nın çıkmasını beklerken bir büyük sızıntı ortaya çıktı. GTA 5i’in tüm kaynak kodları sızdırılırken söz konusu verilerin içinde GTA 6 ile ilgili verilerin de olduğu belirtiliyor.

Son dönemde oyun dünyası üst üste sızıntı haberleri ise sarsılıyor. 2022 yılında GTA 6’nın yapım dosyaları siber korsanlar tarafından çalındı. Dosyaları sızdıran hacker grubundan Arion Kurtaj isimli siber korsan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Son olarak ise Insomniac Games'in 10 yıllık planlarının yanı sıra Wolverine oyununun erken, oynanabilir bir sürümü de sızdırılmıştı.

IGN’de yer alan habere göre GTA serisi ile ilgili bir büyük sızıntı daha yaşandı. Ancak bu sefer sızıntı 10 yıl önce çıkan GTA 5’ten geldi. GTA 5’in kaynak kodlarının tamamen sızdırıldığı öğrenildi. SKizzle isimli bir Youtuber'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre GTA 5’in tüm kaynak kodları sızdırılırken söz konusu sızıntının içinde ayrıca Bully 2 ve Project Americas kod adı ile listelenen GTA 6 ile ilgili bazı verilerin de bulunduğu belirtiliyor.

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Söz konusu paylaşımda GTA 5 kaynak kodunun yer aldığı bir ekran görüntüsü de yer alıyor.

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