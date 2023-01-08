8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gizem dolu mezarı görenler inanamadı. Herkes o ihtimalin üzerinde duruyor

Gizem dolu mezarı görenler inanamadı. Herkes o ihtimalin üzerinde duruyor

Kuşadası’nda tarihi Kadıkalesi’nde yapılan kazı çalışamalarında ortaya çıkanlar büyük merak uyandırdı. Yaklaşık 8 asır öncesine ait olduğu tahmin edilen kadın iskeletinin kiliseden çıkmasıyla uzmanlar şaşıp kaldı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 04:14
Takip Et

Herkes o ihtimalin üzerinde duruyor. Gizem dolu mezarı görenler inanamadı

Gizem dolu mezarı görenler inanamadı. Herkes o ihtimalin üzerinde duruyor
+
Aa
-

Kuşadası ve çevresinin en eski yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen, tarihi milattan öncesinden Osmanlı İmparatorluğu’na kadar dayanan Kadıkalesi’nde devam eden kazı çalışmalarında büyük bir taşın altından mezar çıktı.

HER GÜN YENİ GİZEMLER ORTAYA ÇIKIYOR

İHA’nın haberine göre; Kadıkalesi Höyüğü Kazısı Onursal Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz ile İl Kültür Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, kazılar sonucu çıkan eser ve buluntuların Kadıkalesi’nin cazibesini her geçen gün arttırdığı belirtildi. Her geçen gün yeni gizemlerin ortaya çıktığı Kadıkalesi’nde 13. Yüzyıldan kalma bir mezarın daha ortaya çıkmasının turistlerin ilgisini arttırdığı belirtildi.

ÇOK SIK RASTLANAN BİR DURUM DEĞİL

Kilisenin içinde ortaya çıkan mezarda yatan kişinin, sağlığında kiliseye ciddi miktarda bir bağış yapmış olma ihtimalinin yüksek olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, normal şartlarda kiliseye kadın gömülmesi olayının çok sık rastlanan bir durum olmadığını, bu nedenle iskeleti kilisedeki mezarda bulunan kadının ya önemli bir bürokratın hanımı ya da kiliseye yüklü miktarda bağış yapan biri olduğunu tahmin ettiklerini belirttiler.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
1
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
2
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına başladı
3
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına başladı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına başladı
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
4
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
5
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
﻿Mislav Orsic Premier Lig'de. İmzayı attı
6
﻿Mislav Orsic Premier Lig'de. İmzayı attı
﻿Mislav Orsic Premier Lig'de. İmzayı attı
﻿PSG deplasmanda kazandı
7
﻿PSG deplasmanda kazandı
﻿PSG deplasmanda kazandı
﻿TBMM Başkanı Şentop'tan Prens Harry’ye: Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin?
﻿TBMM Başkanı Şentop'tan Prens Harry’ye: Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin?
﻿TBMM Başkanı Şentop'tan Prens Harry’ye: Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin?
﻿Meksika'da metroda kaza: 1 ölü, 57 yaralı
﻿Meksika'da metroda kaza: 1 ölü, 57 yaralı
﻿Meksika'da metroda kaza: 1 ölü, 57 yaralı
﻿Paris'te sarı yelekliler yeniden sokaklarda
﻿Paris'te sarı yelekliler yeniden sokaklarda
﻿Paris'te sarı yelekliler yeniden sokaklarda
﻿İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
﻿İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
﻿İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.