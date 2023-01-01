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Herkes onu boksör biliyordu fuhuş çetesi lideri çıktı: Şebekeyi “Tate’in melekleri” yönetiyor

ABD’li eski kick boskçu Andrew Tate, fuhuş çetesi kurduğu gerekçesiyle Romanya’da gözaltına alındı. İngiliz medyasında çıkan son haberlere göre çetenin yönetiminde “Tate’in melekleri” olarak adlandırılan iki kadın yer alıyor.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 13:49
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Herkes onu boksör biliyordu fuhuş çetesi lideri çıktı

Herkes onu boksör biliyordu fuhuş çetesi lideri çıktı: Şebekeyi “Tate’in melekleri” yönetiyor
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Dünya, hafta içinde Romanya’da gözaltına alınan ABD’li eski kick boksçu ve sosyal medya fenomeni Andrew Tate’i konuşuyor…

Cinsiyetçi açıklamaları yüzünden tepki çektiği bir dönemde Romanya’da bir fuhuş şebekesi kurduğu ortaya çıkan Tate geçen hafta iklim aktivisti Greta Thunberg ile de atışmıştı. Tate, Thunberg ile atıştıktan kısa bir süre sonra Romanya’da yapılan operasyonla gözaltına alındı.

 

Tate’in Romanya’da bir fuhuş çetesi kurduğu ve burada genç kadınlara cinsel saldırıda bulunarak tecavüz ettiği ortaya çıkarken ona yardımcı olan iki kadının da kimliği belli oldu. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde “Tate’in melekleri” lakaplı iki genç kadının fuhuş şebekesini yönettiği belirtildi.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde Tate’in en büyük yardımcılarından olan 32 yaşındaki eski polis memuru Luana Radu ile ABD’li “iş insanı ve sosyal medya fenomeni” 28 yaşındaki Georgiana Naghel’in de gözaltına alındığı duyuruldu.

ZORLA CİNSEL İÇERİKLİ FİLM ÇEKTİRİYORLARMIŞ

Bu iki kadının ise şebekenin kaçırdığı 6 kadını mahkum olarak tutmaya yardımcı olduğu belirtildi. Alıkonulan kadınlara zorla pornografik içerikler ve cinsel içerikli filmler yaptırdıkları belirtilirken

Yaklaşık yüz milyon dolarlık bir örgüt kuran çetenin insan kaçakçılığı da yaptığı belirtilirken yargı sürecinin de devam ettiği belirtildi.

 

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