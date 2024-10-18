Herkese Megane ona AUDI ve Skoda… Eski Vekilin oğluna Bakanlıktan özel araç filosu

Tarım ve Orman eski Bakanı Vahit Kirişçi ile mevcut Bakan İbrahim Yumaklı arasındaki AUDI A8 krizin sonrası yeni bir skandal daha patladı.

Yazdığı yazılarla önemli işlere imza atan gazeteci Sadettin İnan, ortaya çıkan yeni krizi “Tarım ve Orman Bakanlığındaki makam aracı saltanatı sadece Vahit Kirişçi’nin görevden ayrılırken yanında götürdüğü Audi A8 Long makam aracı ile sınırlı değil” sözleriyle açıkladı.

Sadece Bakanlık katındaki Bakan, Bakan Yardımcısı ve danışmanların kullanımında 80’e yakın makam aracı bulunduğunun altını çizen İnan, bu araçların büyük kısmı bakanlık envanterinde görünmediği için tasarruf tedbirleri kapsamına da girmediğini hatırlattı.

ÖZEL KALEME İKİ MAKAM ARACI

Kirişçi ve Yumaklı arasında yaşanan Audi A8 makam aracı savaşının gündemdeki yerini koruduğunu vurgulayan İnan, Özel Kalem Müdürü Mehmet Yerlikaya’ya da Jokey Kulübü tarafından ikinci bir makam aracı daha kiralandığını iddia etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Yerlikaya

MEGAN YERİNE AUDI VE SKODA

Tarım Bakanlığı geçmiş Özel Kalem Müdürlerine Megane ya da Passat marka araçlar tahsis edildiğini ifade eden İnan, mevcut müdür Yerlikaya’ya Audi marka makam aracının yanı sıra ikinci araç olarak Skoda Süperb kiralandığını öne sürdü. İnan, bu duruma “tasarruf tedbirlerinin Bakanlıkta nasıl çiğnendiğini ortaya koyuyor” sözleriyle tepki gösterdi.

BABA DA ESKİ VEKİL

Yerlikaya’nın Konya’daki eski vekil babasının yanına da sürekli devletin makam aracıyla gittiğine de dikkat çeken, trafik cezalarının da özel kalem bütçesinden ödendiği aktardı.