Herkesi eve hapsedecek yeni kabus. Hızla yayılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Herkesi eve hapsedecek yeni kabus. Hızla yayılıyor

Tüm dünyayı bir dönem etkisi altına alan Koronavirüsün varyantlarına bir yenisi daha eklendi. ABD’de ortaya çıkan ve KP.3 olarak adlandırılan yeni varyantın vaka sayıları her geçen gün artarken, acil servis yatışlarında da son dönemde ciddi artışlar görülüyor.

ABD’de her geçen gün etkisini arttıran virüse ilişkin açıklamalarda bulunan Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı profesör William Schaffner, KP.3'ün Omicron ailesinden olduğunu belirterek, bu kış Koronavirüsün baskın türü olan JN.1'den evrimleştiğini ifade etti.

Dr. Schaffner, KP.3 virüsü için “Omicron'un torunu" tanımlamasını kullandı.

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"ÇOK BULAŞICI VE YAYILIYOR"

KP.3'ün çok bulaşıcı olduğunu ve hızla yayıldığını belirten Dr. Schaffner, KP.3 ve JN.1'in birbirine çok benzediğini, KP.3'ün semptomlarının "Semptomlar üst solunum yolu enfeksiyonunkilerle aynı" olduğuna dikkat çekti.

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KP.3'ÜN BELİRTİLERİ

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) araştırmalarına göre KP.3'ün belirtileri şu şekilde:

- Ateş veya titreme

- Öksürük

- Nefes darlığı

- Tükenmişlik

- Kas veya vücut ağrıları

- Baş ağrısı

- Yeni tat veya koku kaybı

- Boğaz ağrısı

- Tıkanıklık veya burun akıntısı

- Mide bulantısı ya da kusma

- İshal

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