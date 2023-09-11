Herkesin günlük kullandığı üründe gizli tehlike. Kullanımıyla kısır bırakıyor

Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan elektronik sigaralarla ilgili yapılan yeni bir araştırma, ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu ortaya koydu. Milliyet'in, İspanyol bilim dergisi “Revista Internacional de Andrologia”dan derlediği araştırmaya göre, elektronik sigara erkeklerde sperm sayısını azaltıyor.

Araştırmada insanlarla anatomik, fizyolojik ve genetik benzerlikler taşıdıkları için sıçanlar kullanıldı. Üç gruba ayrılan sıçanlardan bir grup, geleneksel sigara, diğeriyse elektronik sigara dumanına her gün bir saat maruz bırakıldı. 3’üncü gruptaki sıçanlara ise hiçbir duman verilmedi.

ARAŞTIRMA ORTAYA KOYDU

Ortalama bir sıçanın mililitre meni başına yaklaşık 98.5 milyon sperme sahip olduğu belirtilirken, geleneksel sigara dumanına maruz kalan grupta sperm sayısı 89 milyona düştü. Zararsız olduğu zannedilerek tercih edilen elektronik sigaranın dumanını soluyan grupta da sperm sayısının 95.1 milyona düştüğü görüldü. Ancak geleneksel sigara dumanına maruz kalan sıçanların testislerinin, elektronik sigara buharını soluyanlara kıyasla daha fazla küçüldüğü belirtildi. Bilim insanları, bu kemirgen deneylerinden elde edilen sonuçların muhtemelen elektronik sigara kullanan insanlar için de geçerli olabileceğini söyledi.

"İÇERİSİNDE BİRÇOK KİMYASAL VAR"

Amerika’da elektronik sigaraya bağlı akciğer hastalıklarından ölümler olduğuna dikkat çeken Acıbadem Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, “E-sigaraların içeriğinde birçok değişik kimyasal var. Özellikle aromalı olanlar başka sakıncalar da içeriyor. İçeriğindeki e-asetat adlı madde, akciğer hasarından sorumlu tutuldu. E-sigaralar masum gibi gösteriliyor ama öyle değil. Sigara ne zarar veriyorsa bunlar da o zararı veriyor. Bu aromatiklerde daha çok kimyasal olduğu için uzun vadede daha fazla hasarlar görülüyor. Elektronik sigara içenlerde akut akciğer hasarı daha hızlı gelişiyor. Beyin üzerine olumsuz etkileri var. Yapılan çalışmalarda elektronik sigaraların, ısıtılmış tütün ürünlerinin damarları hasara uğrattığı biliniyor. Damar hasarı da yaptığı zaman zaten etkilemeyeceği hiçbir organ yok demektir. Kanserleri artırıyor. Kanda pıhtılaşmaya eğilimi artırıyor. Damar tıkanıklığı ve buna bağlı ölümlere neden oluyor.” dedi.

BİRÇOK SİTEDE 18 YAŞ UYARISI YOK

Elektronik sigara satılan sitelerin bazılarında “Ürün satın almak için en az 18 yaşında olmanız gerekmektedir” uyarısı yer alırken, birçok sitede ise herhangi bir yaş uyarısı olmadan, kullanıcı doğrudan alışverişe yönlendiriliyor.