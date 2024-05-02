Herkesin kahvesiyle fotoğrafını çektiği kitap dizi oluyor. Son zamanların en çok satanları arasındaydı

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Sabahattin Ali’nin dillere destan olan eseri ‘Kürk Mantolu Madonna’nın dijital ekranlara taşınacağı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, uzun süredir beyaz perdeye uyarlanması beklenen bu klasiğin, Almanya ve Türkiye’nin iş birliğiyle dijital bir seriye dönüşeceği ifade edildi.

Hem Almanya’da hem de Türkiye’de kamera karşısına geçecek olan yapımın arkasında, Grimme Ödülü’ne layık görülen Netflix serisi "German Genius"un arkasındaki CAB Film şirketi olduğu belirtildi.

YÖNETMENİ BELLİ OLDU

Aynı zamanda Cem Karaca, Dilberay ve Barış Akarsu gibi isimlerin filmlerini hayata geçiren Fikri Harika Prodüksiyon da yapımcılar arasında yer alıyor.

Yönetmenlik için yapımcı firmaların ortaklaşa aldığı kararla Enes Ateş görev alacak. Almanya’daki çekimler, “Matrix”, “John Wick 4” ve “Babil” gibi büyük yapımların çekildiği ünlü Studio Babelsberg’de gerçekleştirilecek.

Henüz oyuncu kadrosu belirlenmeyen proje, Almanya ve Türkiye’deki dijital yayın platformlarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Yakında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.