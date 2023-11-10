Herkesin korkulu rüyası. İşte kel yapan içecekler

Yapılan araştırmalar bazı içeceklerin kel kalma riskini yüzde 60 oranında artırdığını ortaya çıkardı.

Dünya çapında 56 milyon kişinin saç dökülmesi sorunuyla mücadele ettiği ifade edildi.

Kola, gazlı içecekler, tatlandırılmış meyve suları ve enerji içecekleri: Bu ürünler saç dökülmesinin ana sebebi olarak gösterildi. Saç dökülmesi riskini yüzde 60 artırdığı bildirildi.

Şekerli ve kızarmış yiyecekler: Bu yiyecekler de saç dökülmesi olasılığını yükselttiği ifade edildi. Ayrıca depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunlara da neden olabildiği kaydedildi.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDİR?

Saç dökülmesi, sağlıklı bir saç derisinde günde ortalama 100-150 adet saç teli dökülmesinden fazla olması durumudur.

Hormonal, besinsel, genetik, sistemik, ilaç, stres ve saçlı deri hastalıkları gibi faktörler saç dökülmesine yol açabilir.

Saç dökülmesi 2 aydan uzun sürerse uzman yardımı alınmalıdır.