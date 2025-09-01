Herkesin tükettiği ürüne dev zam! Tarih verildi

Tekel Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Coca Cola grubuna ait ürünlerine zam geldiğini duyurdu.

2 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ZAMLI FİYATLARA GEÇİLECEK

2 Eylül 2025 Salı gününden itibaren Kola, Fanta ve Sprite çeşitlerinde zamlı tarifeler geçerli olacak.

2.5 LİTRELİK KOLA FİYATI 80 LİRAYI BULACAK

Tekel Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “2 Eylül itibarıyla Coca Cola ürünlerinde bir zam geçişi daha olacak. Coca Cola Fanta ve Sprite çeşitleri 2.5 LT 80 TL, 2 LT Coca Cola Fanta Sprite çeşitleri 70 TL, 1.5 LT Coca Cola Fanta Sprite çeşitleri 60 TL olacak” ifadelerini kullandı.

KOLA FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ? İŞTE GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

2,5 litrelik Coca Cola, Fanta, Sprite çeşitleri 80 TL

2 litrelik şişeler 70 TL

1,5 litrelik şişeler 60 TL