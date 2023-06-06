HES bombalanınca Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı

Ukrayna'daki Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) bombalanarak yıkılması nedeniyle Yeni Kahovka şehri sular altında kalırken, vatandaşlar bölgeden tahliye ediliyor.

HES bombalanınca Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı'nın bombalanarak ağır hasar alması nedeniyle Dinyeper Nehri'nin su seviyesi hızla yükseldi.

Bölgedeki Yeni Kahovka şehrinin merkezi sular altında kalırken, bölgeden gelen görüntülerde su seviyesinin binaların ikinci katına kadar çıktığı görülüyor.

Rus yetkililer, savaştan önce yaklaşık 44 bin nüfusa sahip şehre ve selden etkilenen Golopristanskiy ve Aleşki bölgelerine yönelik tahliye kararı aldı.

Yeni Kahovka’nın sözde yetkilisi Vladimir Leontiyev, Kahovka HES’in onarılmasının mümkün olmadığını, yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirterek, barajın çevresindeki su seviyesinin 10 metreyi aştığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, santraldeki hasarın Ukrayna’nın sabotajı sonucu meydana geldiğini savunmuş, Ukraynalı yetkililer ise olaydan Rusya’yı sorumlu tutmuştu.

(AA)

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