HES toplantısı köylülerin öfkesiyle iptal oldu

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Küplüce, Taşkıran ve Bostancı köylerinde planlanan HES, Kırma Eleme Tesisi ve Hazır Beton Santrali projesi, bölge halkının direnişiyle karşılaştı. Esin Rüzgar Enerji Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin, ÇED süreci kapsamında Taşkıran köyü Sarıgöl Mahallesi’nde düzenlemeyi planladığı bilgilendirme toplantısı, köylülerin yoğun tepkisi nedeniyle gerçekleşemedi.

Proje, 2017’de mahkeme kararıyla iptal edilmiş, ancak yeniden gündeme getirilmişti. Firma, bölge sakinlerini bilgilendirmek ve görüşlerini almak için bir çay ocağında toplantı organize etti. Ancak Küplüce, Taşkıran ve Bostancı köylüleri, doğalarına zarar vereceğini düşündükleri projeye karşı çıkarak toplantıyı engelledi.

“HALK BU TOPLANTIYI İSTEMİYOR”

Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, halkın tavrını “Sarıgöl Deresi çevresinde yaşayan köylüler, bu toplantının yapılmasını istemiyor. Buraya gelen görevliler bizim misafirimiz, ancak halkın iradesi açık. Lütfen tutanağınızı hazırlayıp buradan ayrılın.” ifadesiyle ortaya koydu.

Toplantı fiilen yapılamamış olmasına rağmen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile firma yetkilileri, “toplantı yapıldı” şeklinde bir tutanak tuttu. Bu durum, Belediye Başkanı Demirci’nin tepkisini çekti. Demirci’nin itirazı üzerine yeni bir tutanak düzenlendi. Yeni tutanakta, “Halk, projeye karşı olduğunu belirterek bilgilendirme toplantısına katılmak istememiştir” ifadelerine yer verildi.

Tutanakta ayrıca, ÇED Yönetmeliği’nin gereklilikleri doğrultusunda duyuruların yapıldığı, ancak köylülerin projeye karşı duruş sergileyerek toplantıyı reddettiği belirtildi. Görevliler, bu durumu kayda geçirerek bölgeden ayrıldı.