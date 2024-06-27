Hesabı görünce yediği tatlı zehir oldu

Son yıllarda bozulan ekonomi serbest piyasada kafa karışıklığına neden oldu. Vatandaşların fiyat algısı tamamen bozulurken artık neyin pahalı neyin ucuz olduğu kimse tarafından kestirilemiyor.

Yaz aylarının gelmesi ile tatil beldelerine adeta göç eden megakentliler, tatil yerlerinde yedikleri yemeklerin hesaplarını sosyal medya üzerinden ardı ardına paylaşıyor, hükümetin bu noktada artık duruma el atmasını talep ediyor.

Restoran ve kafelerdeki fiyatlar artık sadece işletme sahiplerinin insiyatifinde ve şişirilen fiyatları gören civar esnafı da sözde piyasa koşullarına uymak için fiyatlarını fahiş bir şekilde artırmaya devam ediyor. Hükümet kanadında ise toplumda rahatsızlık veren bu konuya dair henüz bir adım atılmadı.

Bu olayların sonuncusu İstanbul’da yaşandı. 3 gün önce İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 2 kişi bir tatlıcıda tatlı yemeye gitti.

Bir katmer, iki kişilik billuriye, bir porsiyon fıstıklı midye baklava, kişi başı bardak çay ve 5 su içen iki kişi işletmeye 2 bin 20 lira ücret ödedi.

Gelen hesabın sosyal medyada paylaşılması ise kullanıcıları birbirine düşürdü.

Sadece bir adet simit katmere 520 lira verilmesi birçok kullanıcı tarafından her ne kadar eleştirilse de farklı görüşteki kullanıcılar enflasyonist ortamda bu fiyatların normal olduğunu ve dolar karşısında aslında fiyatın kabul edilebilir olduğunu söyledi.