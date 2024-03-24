Hesabına bakan emekliler inanamadı Bayram ikramiyesi şoku

Kaynak: Halktv
Hesabına bakan emekliler inanamadı Bayram ikramiyesi şoku
Hesabını kontrol etmek için e-devlete giren emekliler gözlerine inanamadı. Bazı emeklilerin Ramazan bayramı öncesinde yatması beklenen 3 bin liralık ikramiyelerinin şimdiden yatırılmış görünmesi şaşkınlık yarattı.

Milyonlarca emekliye Ramazan Bayramı öncesi 3 bin lira olarak ödenmesi kararlaştırılan bayram ikramiyelerinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. ödenecek ikramiyeler, 3000 TL olarak belirlenmişti. İkramiyeler için 1-9 Nisan tarihleri işaret edilirken, e-Devlet'te dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Düşük emekli maaşlarına destek olmak amacı ile 2018 yılında yılda iki kez olmak üzere verilen bayram ikramiyesinin bu yıl yapılan yüzde 50 zam ile 3 bin lira olarak ödeneceği açıklanmıştı. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilecek ikramiyenin ise hesaplara 1 Nisan 9 Nisan tarihleri arasında geçeceği duyurulmuştu.

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E DEVLETTE İKRAMİYELER ÖDENDİ OLARAK GÖZÜKTÜ

Ancak emeklileri şaşkınlığa uğratan bir gelişme oldu ve E-Devlet'te yer alan "Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Zam Sorgulama" ekranına tıklayan milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı için ödenecek olan 3 bin TL'lik ikramiyenin yanında "ödendi" ibaresini gördü. Emekliler bayram ikramiyelerini alıp almadıkları konusunda şüpheye düştü. Binlerce emekli 1-9 Nisan arasında emekli ikramiyesi alamayacaklarına dair endişeye kapıldı.

Emekli ikramiyelerinin yatırılıp yatılmadığına ilişkin her hangi bir açıklama henüz gelmezken ödendi ibaresinin teknik bir hata nedeni ile oluştuğu düşünülüyor.

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