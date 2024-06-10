Hesaplara bugün yatırılıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor.

16 Milyon emekliyi ilgilendiriyor. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler için bugün düğmeye basılıyor. İlk emekli ikramiyesi alacak olanlar Emekli Sandığı kapsamındakiler olacak. 4 C Emekli sandığından emekli olanların 3 bin liralık emekli ikramiyeleri hesaplara yatacak. Muhalefet emekli ikramiyelerinin artırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerge vermişti ancak Cumhur İttifakı bu önergeye red oyu vermişti.

TAKVİM BAŞLADI

Belirlenen ikramiye ödeme takvimine göre, 4B (Bağ-Kur) kapsamındakilere emekli ikramiyeleri yarın hesaplarına yatırılacak. 4A SSK'dan emekli olanların ise hesaplarına yatırılacak tarih ise 12 ,13 ve 14 Haziran olacak. Toplamda ayın 10 ile 14’üne kadar bayram öncesinde ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek.