Hesaplara bugün yatıyor. Açıklama Bakandan geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Hesaplara bugün yatıyor. Açıklama Bakandan geldi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı. Çiftçilerin hesaplarına bugün destekleme ödemesi yatıyor. Miktarın ise 4 Milyar 435 milyon lira olduğu belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Çiftçilerin hesaplarına bugün 4 Milyar 435 Milyon 821 bin lira yatıyor. Açıklamada çiftçiyi destekleme ödemeleri bugün gerçekleştirileceği belirtildi. Bakan Yumaklı'nın yaptığı açıklamada, Buzağı desteği 3 Milyar 344 milyon lira Çiğ süt desteği'nin 1 Milyar 11 milyon lira oldu. Ayrıca, Lisanlı depoculuk için 32 Milyon lira, Hayvan Gen Koruma desteği için 29 Milyon lira, Sertifikalı tohum desteği için 10 milyon lira. Düve alım desteği için de 9 milyon liralık destek yapılacağı belirtildi.

Bakan İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya açıklaması şöyle:

"Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

tarim-bakani333.jpg

İlgili Haberler
Ümit Özdağ’dan gündeme bomba gibi düşen Meral Akşener iddiası
Vatandaşın borcunun vatandaş ödedi. İki günde 84 bin lira topladılar
Emeklilerin bayram ikramiyesi için kanun teklifi! Meclis'e taşındı
Son Haberler
Abdülkadir Selvi’nin Saray’dan izin almadan bu yazıyı yazması imkânsız Gündem
Abdülkadir Selvi’nin Saray’dan izin almadan bu yazıyı yazması imkânsız
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında flaş gelişme Gündem
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında flaş gelişme
Acun Ilıcalı için Premier Lig yolu gözüktü Spor
Acun Ilıcalı için Premier Lig yolu gözüktü
Teknoloji hisselerinden kaçının uyarısı Ekonomi
Teknoloji hisselerinden kaçının uyarısı
Kendisine dokunulmadan yere düşüp taklalar atan AKP'li hakkında yeni gelişme Gündem
Kendisine dokunulmadan yere düşüp taklalar atan AKP'li hakkında yeni gelişme
Sınırdan geçmeye çalışırken yakalandılar Gündem
Sınırdan geçmeye çalışırken yakalandılar
Aksaray’da tır içerisinde kaçak tütün ele geçirildi Yerel Haberler
Aksaray’da tır içerisinde kaçak tütün ele geçirildi