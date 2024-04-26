Hesaplara bugün yatıyor. Açıklama Bakandan geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Çiftçilerin hesaplarına bugün 4 Milyar 435 Milyon 821 bin lira yatıyor. Açıklamada çiftçiyi destekleme ödemeleri bugün gerçekleştirileceği belirtildi. Bakan Yumaklı'nın yaptığı açıklamada, Buzağı desteği 3 Milyar 344 milyon lira Çiğ süt desteği'nin 1 Milyar 11 milyon lira oldu. Ayrıca, Lisanlı depoculuk için 32 Milyon lira, Hayvan Gen Koruma desteği için 29 Milyon lira, Sertifikalı tohum desteği için 10 milyon lira. Düve alım desteği için de 9 milyon liralık destek yapılacağı belirtildi.

Bakan İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya açıklaması şöyle:

"Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."