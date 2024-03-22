Hesaplara bugün yatıyor. Bakan açıkladı

Seçimler öncesi tüm bakanlarıyla sahaya inen iktidardan peş peşe açıklamalar geliyor. Seçimlerde Şanlıurfa Belediye Başkanı'nın desteklemek için gelen Tarım ve Orman Bakanı'nda çiftçilere destek açıklaması geldi.

Bakan Yumaklı Şanlıurfa'da yaptığı açıklama şöyle

"Biliyorum Şanlıurfa'da beklenen bir konu pamuk üreticilerimize destek konusu. Bugün pamuk üreticilerimize mazot ve gübre desteği ödemesi olarak 1,6 milyar liralık bir ödeme yapmış olacağız inşallah, hesaplara geçmiş olacak. Bu da hayırlı uğurlu olsun"

Her ortamda tarım politikaları eleştirilirken, Bakan Yumaklı ayrıca "Türkiye'nin yolu, güçlü tarımdan geçer, güçlü tarım için de bizim su ve sulama açısından bütün unsurlarıyla hazır olmamız gerekiyor." dedi.