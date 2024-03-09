Hesaplara yatırıldı. Açıklama bakanlıktan geldi

Kaynak: Haber Merkezi Özlem Kıral
Hesaplara yatırıldı. Açıklama bakanlıktan geldi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 399 milyon 724 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tarımsal destek ödemeleriyle ilgili bilgi verdi.

Bakanlığın paylaşımına göre, 399 milyon 724 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hububat-baklagil ve dane mısır desteği 229 milyon 199 bin lira, hastalıktan ari işletme desteği 85 milyon 396 bin lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği 63 milyon 752 bin 293 lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği 21 milyon 376 bin 707 lira olarak belirlendi.

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