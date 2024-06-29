Hesaplarından toplam 21 milyar TL çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen "Sibergöz-47" operasyonlarında yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyen, suç örgütü kuran ve suçtan elde edilen mal varlıklarını aklayan 97 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Toplamda 21 milyar TL işlem hacmi bulunan hesaplara el konuldu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun ayrıntılarına değindi. Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Yakalanan şüphelilere ait banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu.

MERSİN MERKEZLİ OPERASYONLAR: 52 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda, Mersin merkezli Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Adana, Batman, Bitlis, Bursa, İzmir, Malatya, Manisa, Tekirdağ, Tokat ve Şırnak’ta düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarında yaklaşık 2 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 52 şüpheli yakalandı.

AĞRI MERKEZLİ OPERASYONLAR: 26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda, Ağrı, Adana, Konya, Mersin, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Malatya, Muğla ve Ordu’da düzenlenen operasyonlarda, başkalarına ait papara hesaplarını para karşılığında temin ederek yasa dışı bahis sitelerinde kullandıkları ve suçtan elde edilen paraları aklamaya çalıştıkları tespit edilen 26 şüpheli yakalandı.

ANTALYA MERKEZLİ OPERASYONLAR: 19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda, İstanbul, İzmir ve Manisa’da düzenlenen operasyonlarda, kendilerini “Yatırım Danışmanı” olarak tanıtarak vatandaşları “Forex Yatırımı/Yüksek Kazanç” vaadiyle dolandıran 6 şüpheli yakalandı. Ayrıca, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda, vatandaşlara ait kimlik bilgilerini illegal yollarla ele geçirerek çeşitli tehdit ve tacizlerde bulunan 13 şüpheli daha yakalandı.

EL KONULAN MAL VARLIKLARI VE DİĞER DELİLLER

Operasyonlar kapsamında suçtan elde edilen yaklaşık 194 milyon 150 bin TL değerinde; 12 konut, 6 otomobil, 4 motosiklet, 2 arsa ve şüphelilere ait banka, elektronik para ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile çok miktarda Türk Lirası ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, sanal devriyelerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu ve siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti. “Milletimizin duası sizinle,” dedi.