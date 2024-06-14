Heung min Son'dan Fenerbahçe'yi üzen açıklama

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Heung min Son'dan Fenerbahçe'yi üzen açıklama

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu belirtilen Tottenham'ın Güney Koreli futbolcusu Heung-min Son açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun göreve getirilmesinin ardından transfer iddiaları da üst üste gelmişti.

Mourinho'nun eski takımlarından Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'u da istediği ileri sürülmüştü.

Fenerbahçe'nin de bu transferi gerçekleştirmek için harekete geçtiği belirtilmişti.

31 yaşındaki futbolcu, transfer olacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güney Kore'nin Asya Dünya Kupası Elemeleri'nde Çin'le oynadığı mücadelenin ardından açıklama yapan Son şu ifadeleri kullandı:

"Kulüple herhangi bir görüşme yapmadım. Şu aşamada söyleyecek bir şeyim yok. Bu durumdan biraz rahatsızlık duyuyorum. Tottenham için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sözleşmem hala devam ediyor. Önemli olan oynamaktan keyif aldığım bir ligde oynamak. Premier Lig'de başaracak daha çok şeyim var."

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