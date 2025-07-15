Heybeliada açıklarında motoryat tekneye çarptı: 7 kişi kurtarıldı

Kaynak: DHA
Heybeliada açıklarında motoryat tekneye çarptı: 7 kişi kurtarıldı

İstanbul Heybeliada açıklarında motoryatın çarptığı tekne battı. Denize düşen 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Heybeliada Alman Koyu açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, içinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki tekneye motoryat çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle su almaya başlayan tekne kısa sürede battı. Teknede bulunan 7 kişi denize düştü. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

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Denize düşen 7 kişi kısa sürede kurtarıldı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekiplerin müdahalesini başka teknede bulunanlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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