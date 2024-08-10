Heybeliada'da ormanlık alanda yangın

Yangın, İstanbul'un Heybeliada bölgesinde, Bayraktepe civarında saat 05.00 sularında başladı. Alınan bilgilere göre, yangının sebebi muhtemelen bir sigara izmariti oldu. Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Çevredeki vatandaşlar, yangını fark eder etmez itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların desteği ile yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yanan ormanlık alan büyük ölçüde zarar gördü. Yetkililer, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.