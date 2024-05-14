Heyecanlanıp gaz kolunu bırakmayan sürücü motoruyla dükkana daldı

Motosiklet sürücüsü, heyecanlanıp, elini gaz kolundan çekmeyi unutunca telefon satışı yapan dükkana daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara Çankaya ilçesindeki Necatibey caddesindeki bir cep telofonu dükkanında meydana geldi. Bir metosiklet sürücüsü, park etmeye çalışırken heyacanlandı, olanlar oldu. Motosiklet bir anda hızlandı. Motosiklet, cep telefonu satışı yapan dükkana süratle daldı. Ortalık savaş alanına dönde.

Kaza, Ankara’da bir motosiklet sürücüsü, aracını park etmeye çalışırken yaşadığı heyecan sebebiyle bir telefon dükkanına daldı. Elini gaz kolundan çekmeyi unutan sürücünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hızla telefon dükkanına dalan sürücü tezgahlara çarparak durabildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, dükkanda maddi hasar oluştu.



"PANİKLEYİNCE GAZ KOLUNU BIRAKAMADI"

Olayla ilgili konuşan esnaf Hamza Mardinli, "Motorcu kaldırımın üzerine çıkıp yanaşmak istedi. Aracı zorlarken hızını alamayıp içeriye daldı. Panikleyince gaz kolunu bırakamadı. Ne olduğunu anlamadık" dedi.