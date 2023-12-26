Heyelan köy yolunu kapattı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı olan Çavuşlu köyünde aşırı yağan yağmurlar sonrası heyelan oluştu.

Oluşan heyelan sonrası köy yolu trafiğe kapandı. Kapanan yol, Siirt İl Özel İdaresine bağlı ekiplerince tekrar ulaşıma açıldı.

Çavuşlu köyünde aşırı yağışlardan ötürü heyelanın meydana geldiğini aktaran Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yolun yaklaşık bir saatlik süren çalışma neticesinde ekipler tarafından ulaşıma açıldığını vatandaşlara duyurdu.

Ekiplerin tekrar oluşabilecek her hangi bir heyelan durumuna karşı hazır bekletildiği aktarıldı.