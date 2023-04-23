Heyelanda kaya parçaları Botan Çayı’na düştü! O anlar kamerada

Botan Vadisi Milli Parkı sınırları içinde bulunan Yerlibahçe köyünde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Tepeden kopan toprak ve kaya parçaları Botan Çayı’na düştü. O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasına kaydedildi.
(Kaynak: DHA)
Siirt’te Botan Vadisi Milli Parkı’nda meydana gelen heyelanda dev kaya paçaları Botan Çayı’na düştü, o anlar kameraya yansıdı.
Botan Vadisi Milli Parkı sınırları içinde bulunan Yerlibahçe köyünde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Tepeden kopan toprak ve kaya parçaları Botan Çayı’na düştü. O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasına kaydedildi.
(Kaynak: DHA)