Heyelanda ölenlerin sayısı artıyor

Hafta sonu şiddetli yağmurlar Ekvator'un birçok ilini sular altında bıraktı. Banos bölgesi Pazar günü bir tepenin kısmen çökerek bazı evleri ve araçları toprak altında bırakmasıyla en çok etkilenenlerden biri oldu.

Ekvator Risk Yönetimi Ofisi tarafından yapılan basın açıklamasında, teyit edilen sekiz ölümün yanı sıra 11 kişinin kayıp olduğunu ve 22 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ekvator'un başkenti Quito'nun yaklaşık 135 kilometre güneyinde bulunan Baños, turistler arasında Amazon Ormanlarındaki maceralar için bir başlangıç ​​noktası olarak tanınıyor.

Pazar günü yapılan ilk açıklamada ölü sayısı altı olarak açıklanmıştı. Pazartesi günü iki cesede daha ulaşılarak ölü sayısı 8'e yükseldi.